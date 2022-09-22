Любимый вологжанами актер Борис Галкин на съемках ударился головой

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Большой друг Вологодчины актер Борис Галкин попал в беду на съемках.

Он снимается в кинофильме «Ответный ход». В очередном эпизоде герой Галкина должен был запрыгнуть на грузовик и уехать на нем. Трюк выполнял актер сам. Похоже, сплоховал водитель:

«Водитель резко бьет по газам без моей команды — задняя подсечка. Я начинаю падать жестко головой, но успел развернуться. Самое главное, что голова цела, потому что я шел штопором», - рассказывает Борис Галкин на YouTube-канале «Центральное телевидение»

Вологжане надеются, что Борис Сергеевич еще не раз приедет в Вологду и выступит перед поклонниками.

Ему 75 лет. Отец Вадима Галкина в это лето провел долгое время в Вологде - был председателем жюри театрального фестиваля "Голос истории".