Вологодские медведи сели на яблочную диету

Фото Центра спасения медвежат-сирот

Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, где проживают и вологодские косолапые, разместил фотографию, где медведи лакомятся яблоками. Им доставили очередную тонну(!) лакомства! Интересно, что яблочная диета прописана неуклюжим вовсе не для похудания. Даже глядя на фотографии видно, как животным пришлись по вкусу гостинцы. Они с удовольствием поглощают фрукты, умиляя окружающих.

Как поясняют специалисты центра - яблоки являются одним из основных нажировочных кормов бурого медведя, позволяющих животному набрать необходимый для благополучной зимовки вес.

Поэтому, как только в наших краях начинают поспевать эти фрукты (в этом году позже, чем обычно), специалисты центра вводят их в медвежий рацион.

Фото Центра спасения медвежат-сирот

Надо сказать, что медвежата-сироты весьма прожорливые товарищи – им достаточно буквально 3-4 дней, чтобы расправиться с одной тонной яблок.

Напомним, в Центре спасения живут и жуют яблоки и вологодские медвежата: Чук и Гек, Медок и Сахарок. Они подросли и окрепли и в октябре вернутся в родные леса.

Мы уже публиковали фото Сергея Дружинина, где запечатлено как в Сокольскую больницу заявились кабаны - их привлек яблоневый сад. И для медведей яблоки - ароматная приманка. Поздней осенью они иногда приходят в малонаселенные деревни и села, чтобы подобрать упавшие на землю плоды.