В Вологде прошел праздничный вечер автора песни "Звездочка моя ясная"

Получить автограф и сфотографироваться с Ольгой Фокиной - это ли не удача? Фото: Марья Кузнецова, "Комсомольская правда"- Вологда.

Подбор артистов был выше всяких похвал. Фото: Марья Кузнецова, "Комсомольская правда"- Вологда.

В Вологде в зале областной филармонии только что закончился торжественный вечер, посвященный юбилею известного поэта Ольги Фокиной. Он открылся исполнением песни, которую в свое время пел весь Советский Союз - "Звездочка моя ясная". Поздравил любимую тысячами вологжан, уважаемую Ольгу Александровну начальник департамента культуры Владимир Осиповский. Заммэра Вологды Николай Колыгин поздравил от имени всей Вологды, которой в этом году тоже юбилей. "Правда, она постарше будет", - пошутил он.

Звучали стихи и песни на стихи юбиляра, добрые слова, выступления официальных лиц и представителей культурной общественности.

Есть люди, которых любят, и не только за талант. Фото: Марья Кузнецова, "Комсомольская правда"- Вологда.

Стихи Ольги Фокиной легко ложатся на музыку, многие песни стали народными - взять хотя бы знаменитую "Чере-чере-черемуху", которую когда-то явила миру Людмила Сенчина. Стихи часто задают учить наизусть школьникам. Фольклористы с удовольствием находят в них слова и словечки, которые уже уходят из обихода.

Кто-то сказал: "Давно не видел. Но характер-то никуда не делся" Фото: Марья Кузнецова, "Комсомольская правда"- Вологда.

Фотосессия длилась и длилась. Фото: Марья Кузнецова, "Комсомольская правда"- Вологда.

Организатором торжества выступила Вологодская областная библиотека. Зал был полон, хотя во избежание ажиотажа мероприятие широко не рекламировалось - ведь вход был бесплатным, а зал довольно камерный.

Трогательно, не правда ли? Фото: Марья Кузнецова, "Комсомольская правда"- Вологда.

Судя по настроению юбиляра, вечер удался.

В ответном слове Ольга Александровна призналась, что в последнее время редко бывает на публике. "То, что мы встретилась - это самый большой праздник для моей души".

Кстати, летом на родине поэта с ее участием прошел двухдневный традиционный Фокинский фестиваль. Архангельская область провела его восьмой раз.