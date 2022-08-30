Министерство обороны передало в собственность Вологде 21 квартиру

Передача квартир произошла благодаря совместным усилиям. Фото: Вологда.рф

21 квартиру от Министерства обороны РФ передали городу. В марте 2018 года Владимир Путин подписал закон, который требовал безвозмездную регионам и муниципальным образованиям военной недвижимости, которая перестала использоваться по назначению. В Вологде таковой оказалась 21 ведомственная квартира. Об этом сообщает официальный сайт Вологды.

Мэр Вологды Сергей Воропанов с согласия губернатора обратился к заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову с просьбой рассмотреть возможность безвозмездной передачи жилищного фонда в собственность города. Расходы, связанные с содержанием объектов, город брал на себя.

Чтобы передача произошла, в дело включился сенатор от Вологодчины Юрий Воробьев. И 30 августа Администрация Вологды получила ответ о положительном решении вопроса. Как сообщил Юрий Леонидович, «передача дополнительных квартир стала возможна после завершения мероприятий по переселению из закрытых военных городков. Теперь эти квартиры будут использованы по усмотрению муниципалитета».

По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, квартиры, перешедшие в собственность муниципалитета, будут использованы для переселения 21 семьи. По его словам, сейчас в областном центре сложилась непростая ситуация по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, имеющих по закону право на внеочередное предоставление благоустроенного жилья. В основном это вологжане, которые зарегистрированы в аварийных домах. В настоящее время в Вологде 332 единицы аварийного жилого фонда — это 70,9 тыс. кв. м. Требуется переселить 1718 семей.