Картофелину величиной с большой лапоть вырастил вологжанин

Фото предоставлено Сергеем Мисениным.

Картофелину размером с лапоть, точнее - с тапок, а весом почти полтора килограмма вырастил Сергей Мисенин. Огромная картофелина выросла на участке жителя деревни Березник Вологодского района. Сергей Александрович - большой труженик. Он на пенсии, ветеран труда, педагог, но не сидит без дела. А урожаем он очень доволен.

- Урожай отличный, картошка настолько крупная, что с трудом отобрали на посадку! – рассказал Сергей Александрович. Однако и он удивлен необычайно жарким летом. Об этом рассказала районная газета "Маяк".

Вес самой крупной картофелины, выращенной Мисениным, составил 1 килограмм 368 граммов.