СЕВЕРГАЗБАНК делает подарки в честь Дня знаний!

Специальные условия действуют до 7 сентября для родителей школьников, а также работников образовательных учреждений.

В период действия праздничной акции можно оформить по сниженной ставке ипотечный кредит на приобретение жилья в новостройке или покупку квартиры на вторичном рынке.

Также в СЕВЕРГАЗБАНКЕ на более привлекательных условиях, чем раньше, будет доступен потребительский кредит или перекредитование уже действующих кредитов в сторонних банках.

*Информацию об организаторе акции, сроках, месте и порядке проведения можно уточнить по тел. 8-800-700-25-52.

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