Вологжанка везла с озера 7 детей на "Ладе Калине", 4 из которых разместились в багажнике

Дети ехали в багажнике. ОГИБДД Вытегорского района.

В Вологодской области женщина перевозила в "Ладе Калине" семерых детей, четверо из которых ехали в багажнике. До этого женщину-водителя ГИБДД остановили и оштрафовали за перевозку малолетнего ребенка без автокресла. Воскресным утром сотрудники ГИБДД проводили массовую проверку автотранспорта в Вытегорском района на автодороге «Вологда-Медвежьегорск».

Когда они остановили автомобиль «Лада Калина» под управлением 27-летней местной жительницы, то были потрясены. Девушка, стаж которой был менее года, отважно везла с собой семерых детей. Всего в автомобиль вместилось 10 пассажиров, из них семеро - малыши, дети до 7 лет. Четверо из них находились в багажнике автомобиля, сообщают подробности в ОГИБДД по Вытегорскому району.

Со слов водителя, они благополучно накупались в Тудозере и направлялись к месту жительства после отдыха.

В отношение нарушительницы вынесено три постановления об административном правонарушении, предусмотренные ч.3 ст. 12.23, ч.1 ст.12.23, ст.12.6 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о привлечении ее по статье 5.35 КоАП РФ – «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ее действия рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.