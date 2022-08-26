Бастрыкин попросил проверить: в Шексне девушка-инвалид выходит гулять ... через окно

Стоп-кадр видео Сергея Городишеина.

Бастрыкин потребовал разобраться в опубликованной информации.

В интернете появился рассказ о девушке,инвалиде первой группы Наталье Селезневой из Шексны, который тронул многих. Она живет с мамой на первом этаже. Но на улице бывает крайне редко. Потому что на коляске ей просто не спуститься с крутой лесенки. И лишь пару раз за лето знакомый помог ей выбраться из четырех стен. Для этого ее пересаживали с кресла на подоконник, затем открывали окно, а затем с улицы принимали ее и усаживали в вытащенное кресло. Целая операция! Надо ли говорить, что обратно в дом можно попасть тоже таким же образом. Конечно, маме 31-летней Натальи девушки такие "трюки" не под силу. И потому главной мечтой девушки остается побывать на улице, понежиться на солнце, подышать свежим воздухом.

История шекснинки попала в интернет. По словам Натальи, она обращалась к местным властям. Но помощи так и не дождалась.

Сейчас за дело взялись следователи. СУ СУ РФ сообщает: "Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области Атабиеву организовать проверку по данному факту и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства..."