Череповчанин 7 лет насиловал падчерицу и получил 15 лет колонии

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На 15 лет осудили 61-летнего череповчанина. Он течение 7 лет насиловал свою падчерицу. Девушка лишь в 22 года осмелилась заявить на отчима в полицию. Суд рассмотрел материалы дела и обвинил череповчанина по нескольким статьям УК за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает областное СУ СК.

В октябре 2021 года в следственные органы обратилась девушка, которая сообщила, что отчим насиловал ее с 11 лет. «После достижения ею возраста совершеннолетия и появившейся возможности проживать отдельно от отчима, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Ее последовательно данные показания были тщательно изучены и проанализированы следствием, и 61-летний отчим частично сознался в содеянном», — сообщает СУ СК.

Было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего были установлены. Расследованное дело попало в суд.

Следствием и судом установлено, что с мая 2010 года по июнь 2017 года фигурант, у себя дома и на даче, с целью удовлетворения своих половых потребностей, неоднократно совершал в отношении малолетней половые преступления.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.