Сокольский ЦБК получил виртуальную модель будущего

Фото предоставлено пресс-службой Segezha Group.

АО «Гипробум» продолжает работать над проектом модернизации бумажного производства Сокольского целлюлозно-бумажного комбината.

Оба этих предприятия входят в Segezha Group (MOEX: SGZH, АФК «Система»). Так, завершено 3D-моделирование варочного цеха и цеха регенерации, готовится проектная документация по строительству новой бумагоделательной машины и очистных сооружений.

Точность строительно-монтажных работ будут отслеживать по 3D-моделям. Исходя из данных лазерного сканирования и информационного моделирования, актуализируют архивные чертежи. В будущем возможные деформации объектов будут выявляться так же с помощью наземного лазерного сканирования. Эта технология предусматривает создание трехмерной точечной модели объекта – облака точек. Такая модель детально описывает его геометрию.

«Институт активно работает над проектами в сфере ЛПК. Это деревообработка, варка и регенерация целлюлозы, строительство сушильных камер, оборудования для переработки бумаги и выпуска биотоплива. При этом мы уделяем особое внимание цифровым технологиям. В прошлом году мы выполнили проектную и рабочую документацию по 27 проектам, девять из которых связаны с модернизацией промышленных активов Segezha Group», - говорит гендиректор АО «Гипробум» Алексей Паньшин.

«Благодаря строительству новой бумагоделательной машины и очистных сооружений Сокольский ЦБК заметно преобразится. Проектную документацию готовит для нас Гипробум. Проект масштабный – включает в себя реконструкцию и создание вспомогательных производств. Сейчас заканчиваем возведение нового здания временного склада оборудования бумфабрики. Предусмотрено также развитие логистической системы. По завершении проекта площадь новых и реконструированных цехов на комбинате составит около 20 тыс. кв. м», - отмечает генеральный директор АО «Сокольский ЦБК» Григорий Иванов.

АО «Гипробум» - проектный институт Segezha Group в Санкт-Петербурге. В нем пять основных направлений: «Деревообработка» (лесозаготовка, лесопиление, КДК, CLT-панели и производство фанеры), «Целлюлозно-бумажное производство» (выпуск целлюлозы, бумаги и картона), «Энергетика» (проекты теплоэнергетики и электроснабжения), «Экология» (воздух, вода, биоочистка) и «Логистика» (дорожное строительство в лесной отрасли). Среди заказчиков – Сегежский ЦБК, Онежский ЛДК, Лесосибирский ЛДК, Сокольский ЦБК и другие активы холдинга.