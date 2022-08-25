Губернатор Вологодчины вместе с мэром Вологды запустили новые автобусы на маршруты

Фото: администрация города Вологды

В Вологде состоялся торжественный запуск на линию новых низкопольных автобусов. Транспорт был закуплен в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, который получили при поддержке Губернатора. 18 новых автобусов на газомоторном топливе с камерами видеонаблюдения направились с площади Революции прямо на маршруты. Они пополнили автопарк муниципального предприятия «ПАТП № 1»

Мэр города Сергей Воропанов отметил: "Долгожданное событие для Вологды! 18 новых автобусов сегодня вышли на маршруты! Старт дал губернатор области Олег Кувшинников. Приобрели новую технику на средства инфраструктурного кредита, который взяла область. А это значит, что возвращать его будут из областного бюджета. Реальная помощь городу в решении транспортного вопроса. Автобусы заменили "уставших" собратьев на улицах города, их распределили по разным направлениям. Так что у жителей всех районов есть возможность уже сегодня прокатиться на новых автобусах. Благодаря экономии нам удалось приобрести ещё 2. Они уже в Вологде, проходят необходимую установку оборудования и оформление в ГИБДД".

В автобусы входит 103 пассажира, они оснащены аппаратурой спутниковой навигации, бортовыми компьютерами и светодиодными указателями. Машины пойдут на самые загруженные маршруты. Пассажиры отметили комфортабельность, экологичность и доступность для маломобильных групп населения нового транспорта: "Раньше для людей с инвалидностью была большая проблема показать водителю, что ты будешь садиться в автобус. Теперь есть кнопка".