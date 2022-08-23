Жителей Вологды приглашают проголосовать за инициативную молодежь

Фото: администрация города Вологды

В Вологде завершен прием заявок на ежегодную городскую молодежную премию. Следующим этапом стало зрительское голосование. Свой голос можно отдать по ссылке до 28 августа.

Директор МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» Яна Филиппова отметила: «Премия "Вологда для молодежи" проходит в областной столице третий год. Целью конкурса является поддержка инициативной молодежи, их лидерских качеств, а также проектов, которые они реализуют на благо нашего города. В этом году на премию заявилось более 200 участников».

После голосования с 31 августа по 10 сентября участники приступят к очному этапу. За призы поборются волонтеры, лидеры школьного и студенческого самоуправления, работающая молодежь, коллективы пресс-центров учебных заведений, творческие и спортивные объединения, экологические отряды, педагоги и вожатые. Комиссия составит рейтинг претендентов, по его результатам определят победителя в каждой номинации. Участников наградят дипломами и ценными подарками, победителям достанется денежное вознаграждение.

В премии открыто 9 номинаций: «#МЫВМЕСТЕ», «Лидер молодежного самоуправления», «#КОМАНДАМЕЧТЫ», «Голос молодежи», «ЭкоИнициатива», «Наставник года», «Лучший специалист по работе с молодежью», «Арт-профи», «Событие года». Категории отражают различные направления молодежной политики города.

Городская премия проходит по инициативе Мэра города Сергея Воропанова, организатор Молодежный центр «ГОР.СОМ35» при поддержке Администрации Вологды.