Вологодские писатели предлагают назвать Ледовый дворец именем писательницы Анастасии Цветаевой

Коньки Анастасии Цветаевой. Сайт mos.ru

Вологодские писатели предлагают присвоить имя писательницы Анастасии Цветаевой, сестры поэта Марины Цветаевой, Ледовому дворцу, возведение которого заканчивается в Соколе. В этом городе Вологодской области в 1947-1949 годах Анастасия Ивановна жила в семье сына.

"Она прожила почти 100 лет. На коньки она встала девочкой. Совсем молоденькой девушкой на катке встретила своего будущего мужа, который станет отцом ее сына. Они познакомились под звуки духового оркестра и катались, взявшись за руки, и говорили ... обо всем..." - пишут в группе Союза российских писателей.

Умение стоять на коньках писательница сохранила до самого почтенного возраста: "А спустя десятилетия в зимней Москве уже совсем другие молодые люди на коньках хотели приударить за ловкой фигуристкой. И каково же было их удивление, что маленькая, худенькая «девушка», ловко гонявшая на коньках, на самом деле оказалась глу-бо-кой бабушкой!"

Губернатор Олег Кувшинников предложил придумать название Ледовому дворцу. Писатели и предлагают, тем более имя писательницы Анастасии Ивановны Цветаевой связано с городом Соколом. "Конечно, к бабке не ходи, его (Ледовый дворец) назовут «Сокол» или «Сокольский». Но давайте присвоим ему имя Анастасии Цветаевой – писательницы, встававшей на «снегурки» в том возрасте, когда иные профессионалы-фигуристы и не рискуют!"

Идею уже оценила цветаевовед, исследователь вологодского периода семьи Цветаевых-Трухачевых к.ф.н. Елена Титова : "Дворец так назовут вряд ли... Но может быть, в этом ледовом дворце когда-нибудь состоится Цветаевский каток?".

Уже откликнулись директор музея Анастасии Цветаевой в Павлодаре (Казахстан) Ольга Григорьева и большая приятельница Анастасии Ивановны Ирина Карташевская (Москва). Ольга Николаевна написала : "Замечательная идея! Поддерживаю!"

Ирина Карташевская поддержала вологжан: "Действительно, давайте присвоим дворцу ледовому имя Анастасии Цветаевой!!! Очень правильное решение!!!"

Елена Витальевна напомнила, что у Марины Цветаевой есть стихотворение, посвященное встрече Анастасии с любимым на катке. Оно так и называется - "Конькобежцы":

Все удается, все фигуры!

Ах, эта музыка и лед!

И как легко ее ведет

Ее товарищ белокурый.