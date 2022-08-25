Депутаты Вологды собрались на внеочередную сессию и увеличили стоимость приватизируемых зданий

Фото: Вологодская городская Дума.

Более 33 миллионов рублей одобрили депутаты на закупку оборудования для "умной" площадки на стадионе у школы №28 в Вологде.

25 августа прошла внеочередная сессия Вологодской городской Думы. В перечне вопросов, которые рассмотрели депутаты, - приватизация объектов и изменения в городской бюджет.

Депутаты приняли решение увеличить стоимости приватизируемых зданий с земельными участками. Это сделано в интересах городской казны.

Также народные избранники внесли поправки в бюджет- 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов.

"Более 33 млн рублей одобрено депутатами на закупку оборудования для «умной» спортивной площадки у школы №28. Выделили 1,7 млн рублей на ремонт колесоотбоя на Пошехонском мосту. Кроме того, направляем дополнительные средства на организацию бесплатного питания для льготной категории детей", - прокомментировал Глава Вологды Юрий Сапожников.

Финансирование программного комплекса «Безопасный город» составит 844 тысячи рублей, а объем денежных средств на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда увеличится до 207 млн рублей.