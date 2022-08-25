Более 100 художников представили работы на выставке «Вологодчина глазами художника»

Арт Галерея-студия «Наш XXI век» главная культурная точка всей юго-восточной части Вологды. Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде открылась областная художественная выставка-конкурс «Вологодчина глазами художника». Мероприятие организовано и проводится Арт Галереей-студией «Наш XXI век» — это одно из немногих мест, где вологжане любого уровня мастерства могут представить свои работы — главная культурная точка всей юго-восточной части Вологды.

Символично, что на открытии спел о вечном автор и исполнитель авторской песни — вологодский художник Алексей Чистяков. Алексей поделился интереснейшей биографией, своим тернистым творческим и духовным путем. На взгляд художника на мир сильно повлияла церковь — за плечами осталась духовная семинария. Одним из источников его вдохновения стали дети. Алексей многодетный отец 6 ребят.

Фото: Евдокия САХАРОВА

Любителей искусства приглашают насладиться пейзажами родных мест — от монастырей до уютных деревянных домиков с резными палисадами, портретами земляков, самой душой Русского Севера в интерпретации местных самобытных художников — на неком культурно-генетическом уровне очень близких каждому вологжанину. На выставке представлено более 350 работ, прошедших строгий отбор. А активным творцам предлагают даже отметиться уже в следующих интереснейших выставках.

Директор галереи Сергей Орлин дал свой комментарий: «Вологодчина богата мастерами. Виднеется и преемственность поколений — молодежь вдохновляется наследством титулованных художников, таким образом и сохраняются традиции искусства нашего региона. Но все мы разные — каждый видит мир по-своему, через призму личного восприятия. Кто-то возьмет мифическую тему, а кто-то выразится через портреты любимых людей, семьи, другой — напишет пейзаж в своем особом стиле, от которого у коренного вологжанина защемит в груди. Поэтому выставка и называется “Вологодчина глазами художника”. У каждого разный взгляд на родную землю, на то что важно».

Фото: Евдокия САХАРОВА

Принять участие в выставке мог любой желающий старше 6 лет. Свои произведения на обозрение широкой публики и суд жюри представили как профессиональные художники, так и любители всех возрастов, в том числе одаренные дети. Участники привезли картины со всей Вологодчины: отметились Вологда, Череповец и, конечно, талантливейшие жители районов.

В экспозиции представлены и работы уже прославившихся творцов, таких как Заслуженный художник России Николай Иванович Мишуста, председатель вологодского отделения художников России; Заслуженный художник Александр Иванович Савин; члены Союза художников России: Тамара Тойвовна Нуйя, Виктор Константинович Седов, Татьяна Петровна Горелышева, Валерий Попов, Александр Рябков и другие.

"Большая феминистка" Фото: Евдокия САХАРОВА

Тамара Нуйя, живущая и работающая в Грязовце, уже второй раз участвует в выставке Галереи-студии «Наш XXI век»:

«Очень приятное пространство, всегда интересно посмотреть на свои работы в новой обстановке. В этот раз, помимо прочего, я впервые представила свою работу “Большая феминистка” — вологодские женщины очень энергичные, свободолюбивые. Образ Вологодчины для меня — это церкви, уединенность, просторы, озера, леса, интересные люди. А чтобы картина получилась, в ней должна быть особая энергетика, необычная красота. Выставка для художников — это взаимообогащение». Работы Тамары Тойвовны напоминают заполненные светом витражи. Разделить их яркую жизнеутверждающую энергетику предлагается и посетителям выставки.

Фото: Евдокия САХАРОВА

Сергей Орлин отметил: «Уверен, талантам надо помогать. Мы предоставляем всем шанс заявить о себе, показать свои работы и специалистам, и любителям искусства. Это стимул для дальнейшей работы художников, которые часто рисуют для себя, не имея возможности показать работы широкому зрителю. Выставки — это один из важнейших ингредиентов для роста таланта».

Большое внимание уделяется детскому рисунку — организаторы способствуют творческому потенциалу подрастающего поколения. В наивных детских картинках можно ощутить какую-то неуловимую гениальность, простоту, особый незамутненный свежий взгляд на мир. Отдельные работы зачастую превосходят произведения профессиональных художников! Это особое, очень важное отделение выставки.

Свою работу начало жюри — профессионалам предстоит выбрать лучших из лучших. Выставка продлится до 30 сентября 2022 года.

Кроме того, в галерее в конце октября 2022 года планируется проведение Российского народного фестиваля "Примитивизм и Наивное искусство". В декабре в галерее пройдет еще одно мероприятие — Российский фестиваль по абстрактному искусству, супрематизму и другим направлениям модернизма.

Фото: Евдокия САХАРОВА

Справка

Галерея начала работу в 2021 году. В распоряжении художников — почти 700 кв.метров творческого пространства. Здесь проходят выставки, в которых участвуют десятки творцов самых разных направлений и возрастов. Главные задачи проекта — поддержать творческую инициативу занимающихся искусством вологжан, создать талантам условия для самореализации, расширить культурное пространство нашей страны.