В центре Вологды снесен еще один исторический дом

-

Дом Раевского в Вологде снесен. На его месте появится новострой. Дом по улице Пушкинской, 7 1912 года постройки уничтожен. Так считают ценители подлинного. Историческое здание в самом центре - пример средовой застройки.

И, как предполагают городские власти, если собственник его воссоздаст в первоначальном виде, то это будет прекрасно.

История здания известна - в нем располагалась мастерская и квартира фотографа рубежа XIX–XX веков Ливерия Викторовича Раевского. Однако, статуса объекта культурного наследия у здания нет. И потому руки властей и собственника развязаны.

Первый заместитель мэра Вологды Анатолий Баранов на это и ссылается: «Здание не является памятником архитектуры, это пример средовой застройки. По правилам собственник может сносить это здание, демонтировать конструкции, которые непригодны для дальнейшей эксплуатации, и воссоздать в том же виде, как существовало, в тех же параметрах (длина, высота, внешний облик)».

В итоге новый собственник Денис Жданов, купивший здание в 2019 году, снес строение.