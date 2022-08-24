Segezha Group поддержит вологжан - лучших студентов лесных специальностей

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23 августа стартовала новая корпоративная Стипендиальная программа Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»).

Холдинг запустил систему поощрения талантливых и перспективных учащихся техникумов и колледжей, получающих образование по техническим специальностям лесной промышленности.

Проект охватывает 7 регионов присутствия компании – Республику Карелия, Красноярский край, Архангельскую, Вологодскую, Иркутскую, Костромскую и Кировскую области. Принять участие в конкурсе могут учащиеся 2-4 курсов профильных техникумов и колледжей – всего 9 учебных заведений. Будет отобрано 50 лучших студентов. Стипендиаты получат ежемесячную выплату в размере 3 тыс. рублей в период теоретических занятий, гарантированное место для прохождения производственной практики на одном из 11 предприятий Группы, опытного наставника, возможность участия в корпоративных мероприятиях холдинга, новый круг общения с профессионалами в сфере лесопромышленного комплекса.

Вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова говорит: «Современный леспром является высокотехнологичной отраслью. На предприятиях нашего холдинга установлено передовое оборудование. В фокусе внимания – выпуск продукции высоких переделов сырья. Одновременно идет ускоренная цифровизация – практически на всех направлениях внедряются высокотехнологичные ИТ-решения. Для реализации планов дальнейшего развития компании нам нужны квалифицированные, мотивированные на профессиональный рост сотрудники. Мы готовы поддерживать потенциальных членов нашей команды уже во время обучения в колледжах и техникумах – с прицелом на дальнейшее трудоустройство в нашем холдинге».

Подать заявку на корпоративную стипендию и получить о ней более подробную информацию можно на официальном сайте Segezha Group.