Почему корюшка в Белом озере почти что пропала

В Белом озере корюшка почти пропала.

В Белом озере вымирает корюшка. Специалисты винят в этом жару. Рыбаки почувствовали это по своим уловам, а специалисты зафиксировали нехороший рекорд: запасы корюшки из-за аномальной жары сильно сократились.

Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства обнародовало цифры запасов корюшки в Белом озере. В 2022 году вылов снетка в Белом озере сократился до наименьшей за последние 10 лет величины, в путину добыто было всего около 4 тонн. Это 1,9% от общих уловов в водоеме по состоянию на конец июня этого года.

Специалисты управления проанализировали ситуацию. Так, в Белом озере с 2002 по 2006 годы уже отмечалась масштабная за весь период ведения рыбопромысловой статистики депрессия популяции этой рыбы. Промысловые запасы корюшки оставались на очень низком уровне, а уловы варьировались от 0 до 0,5 т. Затем шло некоторое восстановление промысловых запасов. В 2007–2009 годах уловы постепенно увеличивались и составили рекордные 78 тонн весной 2010 года.

Затем шло резкое сокращения численности в 2010 и 2011 годах, именно тогда летом отмечались продолжительные периоды высокой температуры воздуха. Уловы упали - и в 2011–2012 годах составляли 21 и 20 тонн соответственно, это около 4% от общего вылова.

С 2013 по 2019 годы вновь наблюдалось постепенное увеличение уловов и запасов корюшки, хотя эти показатели оставались низкими.

В 2017 и 2018 годах были поставлены новые рекорды - 81 т и 91 тонн, но это связывалось с необходимостью соблюдения нормы Правил рыболовства по расстоянию между установленными ставными ловушками – оно должно быть не менее 300 м.

А в 2019 году уловы корюшки возросли до 152 т, это составило почти 20% от общего улова. Это был рекорд за 20-летний период. Но затем в 2020 и 2021 годах вылов стал снова падать до 120 и 84 т, это около 20% и 14% от общего улова.

И падение это продолжается. В этом году вылов корюшки в Белом озере сократился очень резко, до наименьшей за последние 10 лет величины.

Каковы причины? Виной всему жаркая погода, которая стояла летом 2021 года, когда происходил нагул появившегося в том году поколения корюшки (снетка).

«Так, средняя температура воды Белого озера в июне 2021 года составила + 20,2°С (это максимум за последние 15 лет наблюдений). Например, аналогичные показатели среднемесячной температуры воды в июне за 2008–2020 годы колебались от 13,0 до 19,5°С, составляя в среднем +16,7°С. Столь высокие показатели температуры воды (более 20°С), в июне для 1,0–1,5-месячной молоди снетка, который появился на свет в первой половине мая, чрезвычайно неблагоприятны для выживания. При этом особенно неблагоприятные условия для снетка отмечались в последней декаде июня, когда в отдельные дни температура воды Белого озера прогревалась до +24,8°С. В целом продолжительность периода, когда температура воды Белого озера непрерывно превышала показатель в +20°С в 2021 году составляла не менее 25 суток (с 20.06. по 14.07.), что свидетельствует о затяжном превышении оптимальных для холодноводных рыб температурных отметок», — говорится в сообщении управления, опубликованном на сайте newsvo.

Кроме жары, как основной причины провальной путины весной 2022 года, дополнительным фактором, оказывающим влияние на сокращение численности популяции этого вида рыб, является высокая численность судака, для которого снеток является излюбленным лакомством.

Любопытно, что на соседнем Ладожском озере вылов корюшки европейской выше показателей прошлого года – за семь месяцев 2022 года добыто более тысячи тонн озерного деликатеса, сообщает официальный сайт ведомства.

На Финском заливе уловы корюшки на 36% ниже, чем в 2021 году – 643,4 тонны, аналогичное снижение вылова (на 32%) наблюдается и на Онежском озере – 533,7 тонны. Значительное снижение вылова корюшки наблюдается на озере Ильмень почти в 5 раз – до 17,5 тонны.