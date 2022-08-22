Одно из любимых изданий вологжан - «Экспресс газета», вошла в Топ-10 самых цитируемых СМИ России

"Экспресс-газета" набирает популярность у читателей.

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"Экспресс-газета", одна из самых любимых вологжанами изданий, вошла в рейтинг Медиалогии сразу в двух номинациях.

Компания Медиалогия – отечественный лидер в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа включила «Экспресс- газету» в летний топ самых цитируемых печатных продуктов в СМИ и топ самых цитируемых изданий в соцмедиа.

"Экспресс газета", сменившая издателя с мая 2021, впервые вошла в десятку самых цитируемых средств массовой информации среди газет, разместившись на 9 месте.

Многие считают «Экспресс газету» «развлекательной прессой», «легковесным таблоидом». Однако в Топ-10 самых цитируемых СМИ рядом с ней стоят «Известия, «КоммерсантЪ», «Ведомости» и «Российская газета». Кстати, от души поздравляем с высоким рейтингом журналистов этих редакций, среди которых немало друзей «Экспресс газеты».

Кроме того, "Экспресс газета" стала новичком рейтинга среди "Топ-10 самых цитируемых газет - июнь 2022" по критерию гиперссылок в социальных медиа.