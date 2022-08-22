Одно из любимых изданий вологжан - «Экспресс газета», вошла в Топ-10 самых цитируемых СМИ России

"Экспресс-газета" набирает популярность у читателей.
-
"Экспресс-газета", одна из самых любимых вологжанами изданий, вошла в рейтинг Медиалогии сразу в двух номинациях.
Компания Медиалогия – отечественный лидер в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа включила «Экспресс- газету» в летний топ самых цитируемых печатных продуктов в СМИ и топ самых цитируемых изданий в соцмедиа.
"Экспресс газета", сменившая издателя с мая 2021, впервые вошла в десятку самых цитируемых средств массовой информации среди газет, разместившись на 9 месте.
Многие считают «Экспресс газету» «развлекательной прессой», «легковесным таблоидом». Однако в Топ-10 самых цитируемых СМИ рядом с ней стоят «Известия, «КоммерсантЪ», «Ведомости» и «Российская газета». Кстати, от души поздравляем с высоким рейтингом журналистов этих редакций, среди которых немало друзей «Экспресс газеты».
Кроме того, "Экспресс газета" стала новичком рейтинга среди "Топ-10 самых цитируемых газет - июнь 2022" по критерию гиперссылок в социальных медиа.
Этот рейтинг построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в социальных сетях и блогах.