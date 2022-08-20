По колонне машин в Вологодской области на полном ходу проехалась фура

Дорога полностью перекрыта.

В Вологодской области фура протаранила несколько машин, возник пожар. О ЧП в Кирилловском районе 20 августа сообщили очевидцы. Аварию устроил грузовик ДАФ . На полном ходу он врезался в несколько машин.

ДТП случилось около 14:30 на мосту через Кишемский канал на трассе Вологда-Медвежьегорск. Здесь ведутся ремонтные работы.

ЧП случилось в 19 километрах от Кириллова

У моста одна полоса проезжей части была перекрыта, автомобили пропускали по одной полосе. По этой колонне и проехалась, не тормозя, фура. У одного из автомобилей колонны сорвало бампер - водитель в заднее окно успел заметить несущуюся на большой скорости фуру и свернуть на встречку. Фура пронеслась мимо, сорвав бампер. Другим повезло меньше - их просто смяло, люди не успели ни отъехать, не выпрыгнуть. В результате ДТП сгорели восемь автомобилей. Предварительно, в одном из легковых автомобиле сгорел человек. Есть пострадавшие.

По все видимости, или у фуры что-то с тормозами, либо что-то случилось с водителем.

"Объезд места ДТП через г. Кириллов, со стороны г. Вологды на 106 км через д. Закозье, со стороны Вытегры на 112 км через г. Кириллов. Объезд через понтон м.Поздышка (движение транспортных средств возможно до 8 тонн)", - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

ДТП прокомментировал губернатор Вологодской области. «По предварительным данным, погиб один человек, семеро обратилось за медицинской помощью, трое госпитализированы»,- написал в телеграм-канале Олег Кувшинников. По его словам, на место ЧП были отправлены две бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации. Контроль за оказанием помощи пострадавшим поручен департаменту здравоохранения региона.

Фото: телеграм Олега Кувшинникова - Кувшинников Live

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