Спасатели вытащили четверых отравившихся в кессоне

Фото: "Спасатель35" ВКонтакте

В Белозерском районе четыре человека пострадали во время покраски кессона. Инцидент случился в одной из нежилых деревень. Сообщение о том, что нужна помощь - люди потеряли сознание и не могут выбраться из кессона, поступило в экстренные службы 18 августа около 11 часов утра.

На место немедленно выдвинулась группа спасателей. Проблема состояла в том, что деревня была практически нежилой, указателей на дороге к ней не было. Однако спасатели в кратчайшие сроки прибыли на место и оперативно достали людей из кессона. Мужчины были переданы сотрудникам скорой помощи. Двое пострадавших были помещены в реанимацию Белозерской Центральной районной больницы.

Кессон стал ловушкой для ремонтников и их первых спасателей. Фото: "Спасатель35", ВКонтакте

Как оказалось, в кессоне едва не задохнулись те, кто попытался вытащить красивших без должного опыта и снаряжения.

Как пишут в группе "Спасатель 35", "если б местные жители вместо того, чтоб самостоятельно пытаться извлечь красивших из кессона своевременно вызвали спасателей, то пострадавших было бы гораздо меньше..."