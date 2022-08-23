"Визус Абсолют": высокие технологии для лечения глаз в шаговой доступности

Главный хирург клиники «Визус Абсолют» в Вологде Алексей Демин

Во многом благодаря клинике «Визус Абсолют» каждому жителю Вологодчины стали доступны медицинские услуги в области офтальмологии самого высокого уровня! Мы поговорили с главным врачом клиники Алексеем Деминым о том, какие возможности есть сейчас у клиники и насколько сложные операции могут в ней проводиться.

- Сложность лечения патологий сетчатки глаза заключается в особенностях строения заднего отрезка глаза и малой доступности для хирургического вмешательства. Решает эти проблемы витреоретинальная хирургия.

Врач-хирург уточняет, что на заднем отрезке глаза за хрусталиком располагается стекловидное тело, которое придает глазу форму, а сетчатка играет главную роль в формировании изображения.

- В течение всей жизни стекловидное тело может становиться более или менее густым, и внутри могут образовываться помутнения. Так как стекловидное тело располагается очень близко к сетчатке, его изменения могут повлечь за собой натяжения, разрывы и даже отслойку сетчатки, - рассказывает доктор.

В таком случае и подключают витреоретинальную хирургию. В ходе операции стекловидное тело полностью или частично удаляют и заменяют специальным раствором, так чтобы сетчатка вернулась в первоначальное состояние. Это высокотехнологичные операции, которые выполняются на передовом американском и немецком оборудовании.

- Витреоретинальная хирургия - это сложное микрохирургическое вмешательство, оно всегда выполняется только хирургом высокого класса, имеющим специальную подготовку, - уточняет Алексей Демин. Сам он как раз является таким специалистом.

«Визус Абсолют» - это клиника, успех которой обусловлен специалистами высокого класса и технологиями. Так, например, помогает хирургам выбрать место основного разреза навигационная система Callisto eay. Она представляет собой модульную платформу, которая работает с операционным микроскопом OPMI LUMERA 700 (Carl Zeiss Meditec).

Ряд конструктивных особенностей специализированного хирургического микроскопа OPMI LUMERA 700 сделали этот прибор незаменимым практически во всех областях офтальмологической хирургии. В работе хирурги также применяют трехмерную систему визуализации «NGENUITY».

А комбинированная микрохирургическая система Alcon Constellation объединяет функции для скоростного реза, контроля внутриглазного давления, освещения, лазерного излучения и других возможностей для удобства хирурга во время работы.

Высокая скорость и контролируемый рабочий цикл манипуляций позволяют хирургам работать максимально близко к сетчатке.

Среди показаний к витреоретинальным операциям - отслойка и разрывы сетчатки, кровоизлияние в стекловидное тело, осложнения сахарного диабета, травмы и хирургические операции, затрагивающие задний отрезок глаза, инородные тела внутри стекловидного тела и на сетчатке…

Операция проходит под местной анестезией в течение одного-трех часов. Госпитализация при этом не требуется.

Клиника «Визус Абсолют» находится в Вологде на ул. Марии Ульяновой, д. 13.

Записаться на прием можно по телефонам: (8172) 33-36-36, 8-981-501-03-03.

Сайт клиники — www.vizus-absolut.ru

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