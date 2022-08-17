Вологодчина отмечает день рождения Валерия Гаврилина

Фото: предоставлено пресс-службой Вологодской областной филармонией.

17 августа - день рождения Валерия Гаврилина. На Вологодчине готовятся к фестивалю его имени. Одному из самых известных людей Вологодской области исполнилось бы 83. Вологодская областная филармония носит имя Валерия Гаврилина.

Генеральный директор филармонии Денис Саничев говорит:«Сколько помню всю свою сознательную музыкантскую жизнь, а она началась с раннего детства, музыка Валерия Александровича всегда сопровождала меня. Любая музыка вызывает свои чувства… Не знаю, почему, но музыка Валерия Александровича всегда особенна – будь то «Шутка», «Скоморохи», «Военные письма», «Два брата», «Перезвоны», «Я отсюда родом-племенем» или знаменитая «Тарантелла» из балета «Анюта»…, абсолютно вся! Произведения каждый раз воспринимаются по-новому… настолько они глубоки своей драматургией, что каждый раз переосмысливаешь их заново, открывая всё новые и новые чувства, образы, переживания. Каждое его произведение очень просто для восприятия, но очень глубинно по своему содержанию и чувствам. Знаете, по-настоящему радостное событие ждет всех нас этой осенью – IX Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль. Вся его программа выстроена в одну линию, которую завещал нам Валерий Александрович – линию Жизни, ведь «Всё в жизни – Музыка». Я считаю, что именно эта его цитата будет нести главную мысль предстоящего фестиваля».

Валерий Гаврилин впервые увидел главный свой инструмент в жизни - пианино, в 11 лет. В своих воспоминаниях он писал, что унаследовал музыкальные способности от отца, который «самостоятельно научился играть на скрипке, мастерски владел всеми гармониками. Музыку запоминал мгновенно, знал все виды пляса… с пяти лет уже пел в церкви…»

Он родился в учительской семье. Мама руководила Кадниковским детдомом. Она пережила сиротское детство, страшный голод в Поволжье, революцию, Гражданскую войну, смерть первого ребенка (тоже Валерия), потерю любимого человека - муж, работавший заведующим районного отдела народного образования (РОНО) в городе Сокол, погиб на фронте в начале войны, ложный донос и тюремное заключение. Так что ребенок был отправлен детский дом.

В способности мальчика поверила учительница музыки Татьяна Дмитриевна Томашевская, она многие годы занималась с ним на фортепиано. После семи классов Валерий поступил в Вологодское музыкальное училище на дирижёрско-хоровое отделение. В это время там работала Государственная экзаменационная комиссия, возглавляемая доцентом Ленинградской консерватории Иваном Белоземцевым, который прослушал мальчика и рекомендовал к поступлению в Ленинградскую специальную музыкальную школу-десятилетку при консерватории. Затем были консерватория и аспирантура.

«Гаврилин пришёл в музыку, можно сказать, из глубины самой жизни, - писал Георгий Свиридов. - Из своего послевоенного сиротского детства он принёс необычайную чуткость души, ранимость её, желание растворения своей боли в народном, в мирском, столь характерное [для русской песни] для русского искусства, для русской души, для русского народного сознания.

В Ленинграде он окончил Консерваторию сразу на двух факультетах - композиторском и теоретическом.

Валерий Гаврилин стал автором многочисленных произведений для хора и оркестра, романсов и песен, опер и балетов, музыки к кинофильмам и спектаклям. Скончался композитор незадолго до 60-летия в результате третьего инфаркта, похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках Волкова кладбища.