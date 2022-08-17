Сергей Воропанов презентовал Экостандарт Вологды мэрам 100 городов

Сергей Воропанов представил экостандарт Вологды.

Мэр Вологды Сергей Воропанов представил Экостандарт областной столицы мэрам более 100 российских городов. Презентация состоялась в Москве на площадке ВЭБ.РФ в рамках выездного заседания экспертного совета по устойчивому развитию при комитете Государственной Думы РФ по экономической политике.

Среди участников - представители ВЭБ.РФ, федеральные парламентарии, а также главы субъектов и мэры 100 крупных городов России и 18 моногородов.

Напомним, полтора года назад в Вологде ключевым направлением развития была выбрана стратегия «ЭкоВологда» как формирование экономики замкнутого цикла и экологичного пространства для жизни с принципами устойчивого развития.

Это несколько направлений - «зеленая экономика», «зелёная инфраструктура», «зелёное строительство» и «зеленые» стандарты, включая создание системы экологичного транспорта, экопросвещения горожан и многое другое. Стратегия нацелена на решение конкретных проблем города и рассчитана до 2030 года.

«Тема экологии была изначально объединяющей власть, население и бизнес. Это показали социологические исследования, проведенные в самом начале этой работы. Большинство вологжан считают эту тему важной, одобряют действия, направленные на сохранение окружающей среды, участвуют и готовы дальше участвовать в таких проектах. Социсследования также показывают, что вопросам экологии много внимания уделяет поколение в возрасте 16-30 лет, в то время как граждане более старшего возраста проявляют гораздо меньший интерес к экологической повестке. Таким образом, наша программа «ЭкоВологда 2030» работает на будущее», - подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В июле 2022 года был утвержден Экологический стандарт областной столицы, разработанный при поддержке Российского экологического общества. Вологда стала первым городом в России, принявшим документ, который на муниципальном уровне закрепляет внедрение на своей территории принципов ESG. Это своего рода общественный договор, добровольный для его участников. Он касается сохранения чистого воздуха, воды, природных территорий и благоприятной окружающей среды для жителей, совершенствования системы обращения с отходами, но достичь этого важно при дальнейшем экономическом и социальном развитии города.

«Огромная роль здесь отводится бизнесу, и ряд предприятий, особенно с иностранным капиталом, уже работают на принципах ESG и подтягивают за собой партнеров. Включается синергетический эффект. Также будем повышать экологическую активность компаний за счет налогового стимулирования, поддержки внедрения «зеленых» технологий, помощи в добровольной экосертификации, экоаудите и так далее. К реализации ряда проектов планируем привлекать дополнительные средства, участвуя в ведомственных и федеральных проектах, в конкурсах и грантах. Недостаток квалифицированных кадров компенсируется созданием новых рабочих мест в «зеленой» экономике, реновацией производственных площадей, а также работой с вузами и колледжами по открытию новых направлений подготовки для «зеленой» экономики и по организации целевого обучения», - отметил Сергей Воропанов.

Мэр также рассказал о конкретных мероприятиях по реализации Экостандарта. Это, в частности, проект по раздельному сбору мусора, установка не только контейнеров, но и фандоматов, а в 2023 году- открытие пунктов приема раздельно собранных отходов. Запланирована и рекультивация городской свалки на ул. Мудрова, сейчас разрабатывается необходимая проектная документация. Продолжается развитие системы экологического транспорта.

«В Вологде активно развивается система экологического транспорта: закупаются газомоторные автобусы для городских маршрутов, создается инфраструктура для электромобилей, кикшеринга. В городе и области с каждым годом появляется все больше электрозаправок. Сейчас регион можно проехать полностью, не беспокоясь о том, где найти зарядное устройство. Мы продолжаем активно развиваться в этом направлении», –- сказал заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов.

В ходе международного форума «Экология: город, экономика, люди» городской Экостандарт получил полную поддержку экспертов, заявивших, что опыт Вологды является примером для других регионов и муниципалитетов.

«Вологда, сделав ставку на экологию, действительно стала эколидером, потому что первой разработала Экостандарт. Сегодня мы с большим удовольствием поделились этими наработками с сотней крупнейших городов, которые были с нами на связи. Дискуссия получилась очень интересной и полезной. Мы уходим с домашним заданием – объединить все разработки, чтобы руководители могли сделать свои города еще более комфортными»», - отметила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

«Огромное спасибо за такой важный разговор, за интересные экологические практики на местах. Безусловно, и Вологда, и другие города, внедряющие экологическую повестку, идут правильным путем. Мы как депутаты Госдумы ждем от городов и регионов конкретных законодательных инициатив, способствующих продвижению принципов ESG, в том числе, по мерам стимулирования предприятий», - заявил по итогам встречи первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, сопредседатель Экспертного совета по устойчивому развитию Денис Кравченко.

Также на площадке ВЭБ.РФ рассказали о внедрении ESG-индекса городов, который будет формироваться по 39 показателям в сфере экологии, социального развития и управления. Предполагается, что проекты, повышающие экологический индекс города, будут рассматриваться ВЭБ.РФ в первую очередь и получать преференции. Первый рейтинг будет сформирован в начале 2023 года.