Стоимость догазификации на Вологодчине реально сократить всем вологжанам

Владельцам разрешено проводить работы, на которые не нужно лицензирование.

Как удешевить газификацию дома? Оказывается, подготовить участок и дом к газификации собственники могут своими силами.

Ряд предложений было сформулировано на заседании Общественного совета партийного проекта «Социальная газификация». Владельцам разрешено проводить работы, на которые не нужно лицензирование.

«Самостоятельно заявитель может выполнить земляные работы, монтаж креплений фасадного газопровода, системы дымоудаления и вентиляции, системы контроля загазованности, приобрести материалы и оборудование, покрасить трубу, пробить отверстия под газопроводы», - пояснил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Вологда», куратор проекта партии «Единая Россия» «Социальная газификация» Юрий Шахбазов.

«Ранее на основе обращений мы увеличили срок исполнения работ по догазификации с полугода до года, чтобы собственники имели больше времени для оплаты. Возможность выполнить часть работ самостоятельно также снизит итоговую стоимость подключения для собственника», - сообщил заместитель председателя Законодательного Собрания области Роман Заварин.

«На сегодня по Вологодской области принято 8 155 заявок на догазификацию, 7 400 (91%) переведено в договоры. До границы участка исполнено 2 365 договоров. Программа востребована, и наша задача в рамках партийного проекта – сделать ее доступнее», – прокомментировал Глава города Вологды, председатель общественного совета партийного проекта «Социальная газификация» Юрий Сапожников.

Напомним, подать заявки на догазификацию можно:

на портале Единого оператора газификации https://connectgas.ru/;

на сайте Госуслуги;

в подразделениях МФЦ;

в клиентских центрах, либо на сайте «Газпром газораспределение Вологда».