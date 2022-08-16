Молодожены из Бабаево расписались в дворянской усадьбе и попали на центральный телеканал

Фото: портал Ньюсво.

Молодая пара из Бабаево попала в проект «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Жители Бабаево Татьяна и Алексей Луговые попали в проект «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». На минувшей неделе съемочная группа телеканала работала в селе Борисово-Судское, а также в Бабаево, где Татьяна и Алексей сыграли свадьбу. Реалити-шоу состоится в том, что четыре девушки ходят друг к другу по очереди на свадьбы, ставят оценки конкуренткам, а по результатам пара-победитель получает подарок - тур на медовый месяц.

По словам Татьяны Луговой, в выпуске программы, где она с мужем сыграла свадьбу, кроме них участвуют пары из Иваново, Москвы и Санкт-Петербурга. Свадьба у питерской пары была первой, на минувшей неделе невесты приезжали в Бабаево, и сейчас участницам шоу осталось посетить Иваново и Москву.

Расписывались молодожены в усадьбе Хвалевская, которая находится в Борисово-Судском поселении. Главной изюминкой, по словам Татьяны, были роскошные декорации, которые состояли исключительно из живых цветов, сообщает портал Ньюсво.

Усадьба знаменита тем, что это родовая усадьба старинного русского дворянского рода Качаловых. Построена в 1854-1856 годах, а восстановлена в 2009-2014 годах.