Юрий Сапожников вошел в Совет по развитию местного самоуправления и его президиум при Президенте РФ

Фото: Сайт Вологодской городской Думы.

Вологда впервые представлена в Совете по развитию местного самоуправления при Президенте РФ.

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию местного самоуправления, а также его президиум. Согласно Указу Президента РФ от 11 августа 2022 года, опубликованному на официальном портале правовой информации и на сайте Кремля, в муниципальную часть совета включен Глава города Вологды Юрий Сапожников.

Председателем Совета стал Владимир Путин, его заместителем и Председателем Президиума Совета — Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Благодарю Президента за оказанное доверие! Считаю возможность работать в Совете оценкой общего труда губернатора Олега Кувшинникова, Ассоциации муниципальных образований нашей области, всех глав и мэров городов над совершенствованием системы местного самоуправления», - отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Основными задачами Совета являются подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений ее реализации, рассмотрения вопросов взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.

Как следует из официальных источников, в федеральную часть Совета вошли глава администрации Президента Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министры экономического развития, финансов, строительства и ЖКХ, юстиции, представители Совета Федерации и Государственной Думы.