Сотрудники Segezha Group вошли в десятку лучших на Чемпионате России «Лесоруб XXI века»

Соревновалось 170 участников и 40 команд крупнейших лесопромышленных компаний России, лидеров отрасли. «Битва лесорубов» проводилась в четырех номинациях: операторы форвардеров, харвестеров, гидроманипуляторов и лесных погрузчиков.

Честь Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в командном и личном первенстве защищали три команды – девять лучших профессионалов из филиалов по лесным ресурсам из Республики Карелия, Вологодской и Архангельской областей. По результатам конкурса операторы харвестера Илья Бочкарев (Карелия) и Кирилл Горохов (Онега), вошли в первую десятку, заняв 7 и 9 места соответственно. Также высокие результаты показали: оператор форвардера Андрей Смирнов (Вологда) – 5 место, и оператор гидроманипулятора Николай Курц (Карелия) - 10 место.

Чемпионат проходит в седьмой раз при поддержке Министерства промышленности и торговли, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации. Segezha Group традиционно выступает официальным партнером соревнований. Мероприятие посетило около шести тысяч гостей из 25 регионов России.

«В очередной раз наши специалисты показывают достойный результат на Чемпионате «Лесоруб XXI века». В этом году мы немного изменили состав команды – помимо опытных постоянных участников из Республики Карелия в этом году в конкурсе участвовали дебютанты из Архангельской и Вологодской областей. Уверен, что участие в подобных чемпионатах и поддержка руководства компании дает сотруднику мощную мотивацию к дальнейшему профессиональному росту, а также позволяет взглянуть на привычные вещи в профессии под другим углом, перенять опыт коллег из других предприятий отрасли», - говорит вице-президент, руководитель дивизиона «Лесные ресурсы и деревообработка» Segezha Group Евгений Баталов.