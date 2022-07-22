Вологжане голосуют за название Ледового дворца - ЛедОК, СнежОК или Пломбир?

Фото: пресс-служба Администрации Вологды.

Вологжане выбирают название новому ледовому дворцу.

Он построен в мкр Бывалово по программе «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». А голосование запустил на своей странице в социальной сети Мэр Вологды Сергей Воропанов. Голосование продлится до 29 июля включительно.

В ледовом дворце будут тренироваться хоккеисты и фигуристы, проходить массовые катания и соревнования. В нем расположены ледовая арена 60х28 метров и трибуны на 788 мест, зал для разминки хоккеистов, 8 современных раздевалок, зал функциональной подготовки хоккеистов, зал аэробики, конференц-зал, а также различные вспомогательные помещения. Сдача объекта запланирована на ноябрь 2022 года, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

"Жители прислали 139 вариантов «имен» для нового ледового дворца, который сейчас строится в Бывалово. Мы составили шорт-лист, список из 10 наиболее интересных вариантов. Через неделю по количеству голосов определим 3 финалистов, из которых спортивная общественность выберет название нового ледового дворца", - сказал мэр.

В шорт-лист включили такие названия как: «ВологдАрена», «КоКлюшка», «Рекорд-Арена», «ЛедОК-Арена», «СнежОК-Арена», «Арена О», «Палисад-Арена», «Пломбир-Арена», «Арена Надежда», «Мечта-Арена».

На конец рабочей недели, 17:30 пятницы, проголосовало чуть менее 2 тысяч человек. Около 40 процентов выбрали вариант "ВологдАрена".