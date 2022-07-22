Появилось видео горящего автобуса на трассе Вологда-Медвежьегорск

Автобус выгорел полностью. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

На место выехали пожарные. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Появилось видео от МЧС: пожарный заканчивает тушение автобуса. Как ранее сообщал сайт КП-Вологда, ЧП случилось на трассе Вологда - Медвежьегорск. Автобус ПАЗ, принадлежащий районному ПАТП, загорелся во время движения 22 июля в 12.20. В салоне находилось 12 пассажиров, автобус шел по маршруту город Вытегра - село Депо. Все люди самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал. На место выехали пожарные, они ликвидировали горение. Как видно на кадрах, предоставленных МЧС, техника восстановлению не подлежит.

Названа предварительная причина - короткое замыкание в системе электроснабжения автобуса.