Появилось видео горящего автобуса на трассе Вологда-Медвежьегорск

Автобус выгорел полностью.
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
На место выехали пожарные.
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Появилось видео от МЧС: пожарный заканчивает тушение автобуса. Как ранее сообщал сайт КП-Вологда, ЧП случилось на трассе Вологда - Медвежьегорск. Автобус ПАЗ, принадлежащий районному ПАТП, загорелся во время движения 22 июля в 12.20. В салоне находилось 12 пассажиров, автобус шел по маршруту город Вытегра - село Депо. Все люди самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал. На место выехали пожарные, они ликвидировали горение. Как видно на кадрах, предоставленных МЧС, техника восстановлению не подлежит.
Названа предварительная причина - короткое замыкание в системе электроснабжения автобуса.