Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 июля 2022 12:25

Появилось видео горящего автобуса на трассе Вологда-Медвежьегорск

ПАЗик ехал из Вытегры в село Депо
Иван Чухнин
Автобус выгорел полностью.

Автобус выгорел полностью.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

На место выехали пожарные.

На место выехали пожарные.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Появилось видео от МЧС: пожарный заканчивает тушение автобуса. Как ранее сообщал сайт КП-Вологда, ЧП случилось на трассе Вологда - Медвежьегорск. Автобус ПАЗ, принадлежащий районному ПАТП, загорелся во время движения 22 июля в 12.20. В салоне находилось 12 пассажиров, автобус шел по маршруту город Вытегра - село Депо. Все люди самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал. На место выехали пожарные, они ликвидировали горение. Как видно на кадрах, предоставленных МЧС, техника восстановлению не подлежит.

Названа предварительная причина - короткое замыкание в системе электроснабжения автобуса.

ЧПИнтересное