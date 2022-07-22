В Segezha Group отметили День волонтерства «марафоном добрых дел»

Компания подписала соглашение о сотрудничестве с Национальным советом по корпоративному волонтерству 7 июля, на 22 июля к добровольческому движению присоединились уже более 120 человек из девяти регионов присутствия холдинга. Набор в ряды волонтеров компании продолжается. Праздник движения в Республике Карелия, в Москве, в Вологодской, Костромской и Иркутской областях отметили «марафоном добрых дел».

В Костромской области добровольцы Галичского фанерного комбината организовали эко-субботник и собрали в городе 90 кг мусора. Их коллеги из ООО «ГаличЛес» провели благотворительную акцию по сбору средств первой необходимости для реабилитационного центра для животных «Белый Бим».

В Сегеже Республики Карелия участники движения из Сегежского ЦБК присоединились к федеральному проекту «Чистая Арктика» и приняли участие в уборке береговой линии Линдозера. За несколько часов удалось собрать с берега озера более 800 кг отходов.

В Иркутске волонтеры ООО «Тимбер Инвест Групп» приняли участие в дискуссионных сессиях Межрегионального волонтёрского форума и организовали первую донорскую акцию.

В Вологде волонтеры трёх предприятий компании – Сокольского ДОК, Сокольского ЦБК и ЛПК «Кипелово» - взяли на себя большую часть организационной работы IV Международного фестиваля вологодского кружева Vita Lace. Несколько дней сотрудники встречали и регистрировали гостей фестиваля, были событийными партнерами.

Сотрудники Управляющей компании в Москве организовали совместно с Российским музеем леса просветительское мероприятие, где представили презентацию своего творческого проекта «Живет дерево – живет и человек» о важности соблюдения правил пожарной безопасности в лесу. Для детей сотрудников была проведена викторина по пожарной безопасности. Часть московских добровольцев участвовали в эко-акции Национального совета по корпоративному волонтерству в Ботаническом саду МГУ.

«Мы благодарим наших коллег, которые откликнулись на призыв отметить День корпоративного волонтерства добрыми делами, в каждом нашем лесном регионе – это первые волонтерские события. Мы продолжаем набор в ряды добровольцев компании, первые результаты движения уже приятно удивляют. Синергия возможностей крупного бизнеса и сотрудников с активной гражданской позицией позитивно влияет как на развитие местных сообществ, так и на укрепление внутрикорпоративного духа», - отметила вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева.

С целью достижения целей устойчивого развития и соответствия лучшим практикам ESG волонтерская деятельность компании будет включать в себя три главных направления: экологическое, социальное и интеллектуальное. Опыт первых добровольческих инициатив компании убедительно доказывает, что волонтёрство – серьезный инструмент построения эффективных корпоративных коммуникаций. Движение крепнет и объединяется под единым брендом Segezha Group.