На Вологодчине принято в работу около 8000 заявок на догазификацию

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

8000 заявок на догазифицию приняли на Вологодчине. По всей России реализуется программа социальной догазификации, в том числе и в Вологодской области. С 2021 года потребителей бесплатно подключают к сетям в уже газифицированных населенных пунктах. В «Газпром газораспределение Вологда» прошла пресс-конференция, посвященная этой теме.

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

На вопросы журналистов ответили Глава города Вологды Юрий Сапожников и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Вологда» Юрий Шахбазов.

«На сегодняшний день мы приняли уже порядка 8000 заявок, в работу запущено более 7000, а 2500 подводок мы уже сделали. До конца года у нас в планах выполнить в итоге 4500 заявок. Никаких сомнений нет, что мы реализуем планы», — сообщил Юрий Шахбазов.

В Вологде газ пришел в дома в микрорайоне Прилуки, на очереди микрорайон Осаново. Оба объекта вошли в «Народную программу» «Единой России».

К сожалению, многие заявки отклоняются. Общественный совет партийного проекта «Социальная газификация», председателем которого является Юрий Сапожников, ведет большую разъяснительную работу - что необходимо сделать, чтобы заявка была оформлена правильно. Как оказалось, у большинства дома и участки попросту не оформлены в собственность.

«90 процентов проблем у людей связано с тем, что участки и дома не оформлены в собственность. Газифицировать такой объект невозможно. Судите сами, есть программа газификации, она идет по улице, соседи всё оформили. А у человека дом рядом, и он подал заявку, а ему подводку до границ участка не делают, потому что такого объекта недвижимости не существует — ни земельного участка, ни дома», — поясняет Глава Вологды Юрий Сапожников.

Природный газ должен использоваться исключительно для собственных нужд — отопление, приготовление пищи, горячее водоснабжение. При этом коммерческие цели недопустимы: не подлежат бесплатной газификации ни теплицы, ни производства.

Часть вологжан интересуется - можно ли провести газ к садовым товариществам. Догазификация касается только домовладений, которые находятся у человека в собственности и квалифицированы как индивидуальные жилые дома либо дачные дома для постоянного проживания. Газификацию садовых товариществ программа напрямую не предусматривает. Но для подобных случаев есть выход.

«Мы доводим газ до границ садовых товариществ бесплатно. А уже непосредственно внутри садового товарищества это зона ответственности членов СНТ. Каждый дачник может обратиться с заявкой самостоятельно, но целеcообразнее сделать это сообща», — отвечает генеральный директор АО «Газпром газораспределение Вологда» Юрий Шахбазов.

Добавим, что к заявке на догазификацию необходимо приложить документы: данные СНИЛС, ИНН, паспорта; свидетельство о собственности на дом и земельный участок; ситуационный план.

Для тех, кто не успевает подать заявку на догазификацию в 2022 году, сделать это можно и в 2023–2024 гг. Специалистами составлен план-график, предусматривающий выполнение мероприятий на догазификацию. В документ попало 8802 домовладения по всей Вологодчине.

Встречаются задержки работ в связи с определенными моментами. Например, из 354 населенных пунктов, в которых идет догазификация, 189 попадают под археологическое наблюдение. В этих случаях работы согласовываются с региональным Комитетом по охране объектов культурного наследия.

"Но в итоге газифицируем всех", — заверил Юрий Шахбазов.

Напомним, газ проводится бесплатно только до границ земельного участка. Внутри территории собственник должен выполнить работы за свой счет. Был приведен такой пример: стоимость проектных, строительных работ при протяженности газопровода 20 метров и монтажных работ по установке газового оборудования силами «Газпром газораспределение Вологда» составит порядка 150 тысяч рублей. Также вологжанам предстоит приобрести необходимое оборудование. Кстати, неквалифицированные работы — например, выкопать траншею — может провести и сам гражданин, а вот квалифицированные - только специализированные организации. Ряд вологжан имеют льготу на оборудование газовых сетей внутри дома. Это сумма составляет до 25 тыс. рублей. Но есть ряд требований: это жилье должно быть единственным для гражданина, а доход не позволяет дополнительно газифицировать жилище. Эти документа рассматривают органы соцзащиты.

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, компания «Газпром» все работы в рамках программы специалисты закрывают материалами российского производства. Например, полиэтиленовые трубы производятся непосредственно в Вологде. Компания, расположенная в индустриальном парке "Шексна", разработала газовый термоблок, который можно крепить непосредственно на внешней стене дома. Это важно для тех, у кого помещение не позволяет внутри дома поставить газовое оборудование.

«Приспособить имеющуюся кухню или гараж под установку газового оборудования непросто: нужны вытяжная вентиляция, приточная вентиляция, остекление, негорючая отделка, зазор под дверью, кубатура 15 кубов, чтобы сделать котельную. А вот наружный готовый термоблок, который делают наши шекснинские коллеги, — удобный вариант», — рассказал Юрий Сапожников.