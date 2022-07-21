На Вологодчине заработали законы по поддержке IT-сектора и предпринимателей

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Вологодский бизнес поддержали депутаты: IT-компании теперь получают налоговые льготы, а нулевая ставка по патентной системе для начинающих предпринимателей продлена до 2025 года. На этой неделе вступили в силу законы, принятые на июньской сессии Законодательного Собрания области. Так, снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения на 2022-2024 годы в отношении IТ-организаций и индивидуальных предпринимателей. Они составят: 1% - по объекту налогообложения «доходы» и 5% - по объекту налогообложения «доходы минус расходы».

Для получения налоговой льготы нужно пройти государственную регистрацию в сфере IT. Такие предприниматели должны быть заняты в планировании, проектировании, сопровождении компьютерных систем, разработке программного обеспечения, создании и использовании баз данных и информационных ресурсов, осуществлении консультации в сфере IT.

"В нашем регионе работают порядка 40 таких компаний", - сообщил председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. Он напомнил, что для того чтобы получить льготу, необходимо соблюсти ряд условий, в том числе не иметь налоговой задолженности и не проходить процедуру банкротства. По предварительной оценке, объем государственной поддержки налогоплательщикам, занятым в IТ отрасли, составит более 15 миллионов рублей в год».

Кроме того, вступил в силу закон о продлении налоговых каникул по патенту для начинающих предпринимателей. Теперь эта мера поддержки действует до 1 января 2025 года.

"Оба закона направлены на поддержку бизнеса в условиях внешних санкций и нестабильной экономической ситуации, а также развитие на территории области малого и среднего предпринимательства", - пояснила пресс-служба ЗСО.