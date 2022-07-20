Вологодских котов и кошек бесплатно привьют от бешенства

Фото: со страницы Управления ветеринарии в ВКонтакте

В Вологодской области проводится бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Об этом сообщило местное Управление ветеринарии. Вологжане могут обезопасить своих питомцев от смертельной инфекции на ветеринарной станции. Возможен выезд специалистов на дом и в сельскую местность. Заявки на вакцинацию принимаются по телефону 8 (8172) 23-02-07.

Если ваш питомец заразит вас - то после проявления симптомов вам грозит скорая смерть. Прививка единственный эффективный способ защиты животного.

Привитым ветеринары выдадут справку. Непривитые кошки и собаки не допускаются к выставкам, племенному разведению и перевозкам в общественном транспорте.

Напомним, в Харовском районе впервые за последние пять лет выявлена бешеная лиса. Она укусила пенсионерку в деревне Бильгачево.