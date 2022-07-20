В Вологде группа парней на самокатах нарушила правила дорожного движения

Стоп-кадр База.нет. Самокатчики спокойно катили по встречной полосе.

Молодые люди на самокатах попали в соцсети с недетскими шалостями. База.нет опубликовала запись, где в ночное время несколько парней, грубо нарушая правила дорожного движения, хаотично мечутся по дороге, выезжают на встречную полосу, разворачиваются, где кто хочет, создавая опасные ситуации.

Видео снято 18 июля после 23 часов. По словам мэра Сергея Воропанова, ночные выкрутасы четверо парней выделывали на электросамокатах. "Вологжане просят обратить внимание на подобное опасное вождение, и мы с коллегами из ГИБДД полностью согласны. Делом уже занялись инспекторы из ГИБДД, нарушители будут наказаны", - заверил градоначальник.

Следом База.нет опубликовала видео, на котором видно, как 19 июля группа парней на самокатах едет навстречу велосипедисту, который, в итоге, упал. В итоге у велосипедиста - перелом носа со смещением.

Дискуссия в сетях о самокатах продолжается. "Это уже не смешно и прикольно А если маленький ребенок - въедет в ребенка.........Срочно надо искать и наказывать", - пишет участник чата База.нет.