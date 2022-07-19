За три года "Народного бюджета - ТОС" в Вологде было обустроено 108 общественных пространств

Площадка обустроена благодаря "Народному бюджету - ТОС"

Общественники проверяют объекты проекта «Народный бюджет ТОС». 18 июля комиссия под председательством Главы Вологды Юрия Сапожникова работала в Молочном: были проверены объекты, реализованные по проекту «Народный бюджет ТОС» с 2019 по 2021 год.

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Как сообщает пресс-служба городской Думы, проект «Народный бюджет ТОС» реализуется с 2018 года. За три года его реализации в Вологде построили 108 новых общественных пространств. С 17 июня их проверяют общественники, депутаты Вологодской городской Думы и Законодательного собрания области. Обо всех дефектах, которые выявят ревизоры, проинформируют подрядчиков, которые должны устранить их в рамках гарантийных обязательств. Так, в Молочном в 2019 году был обустроен игровой комплекс и сделано освещение между домами №№ 11 и 15 на ул. Шмидта. В 2020 году была выложена брусчаткой круглая площадка для проведения праздников и обустроена пешеходная дорожка. Появилась карусель, качели, горка для малышей и элементы для занятий воркаутом, место для установки новогодней ели. Сейчас на площадке на ул.Шмидта проходят мероприятия «Города детства». В 2021 году на территории смонтировали сцену, скамейки и урны. Наказы о благоустройстве территории вошли в «Народную программу» «Единой России».

Все недочеты занесены комиссией в акт.

«Три года подряд вологжане занимались благоустройством этой площадки в рамках проекта «Народный бюджет ТОС», в общей сложности на ее создание было направлено 4 млн рублей. Есть небольшие недочеты: в ремонте нуждаются одни качели, урна, еще нужно восстановить небольшой участок разрушенного покрытия амфитеатра», - оценил состояние объекта Глава Вологды Юрий Сапожников. «Я напомню, что гарантия на работы по благоустройству действительны в течение пяти лет, на МАФы – один год. На сегодняшний день мы уже обошли 107 объектов. У нас остался один объект в ТОСе «Прибрежный». Большинство проблем связано именно с эксплуатацией малых архитектурных форм. На новых площадках мы видим поломанные ограждения, сломанные тренажеры. Это, конечно, может произойти и в рамках эксплуатации, но в большинстве случаев, - это вандализм", - говорит руководитель Центра по работе с населением Вологды Елена Громова. Она попросила вологжан бережно относиться к объектам, и, если они видят противоправные действия на объектах, вызывать полицию.

Добавим, что в этом году было принято решение не реализовывать проекты по «Народному бюджету» в связи с новыми экономическими условиями. Об этом договорились Мэр города Сергей Воропанов и общественники. Но в следующем году финансирование программы планируется увеличить в два раза.