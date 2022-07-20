16 детей из Вологодской области попало в инфекционку прямо с поезда

Нескольких детей, следовавших в пассажирском поезде № 281 «Череповец-Адлер» на отдых, заболели острой кишечной инфекцией. Информация об инциденте поступила 18 июля, сообщает региональный Департамент здравоохранения.

Всего на отдых направлялось 289 юных вологжан: 270 – из Череповца и 19 - из Вологды. Из них 16 человек госпитализировали с жалобами на рвоту и боли в области живота.

В Департаменте здравоохранения области прокомментировали: «Состояние детей удовлетворительное. Контактные дети изолированы в отдельный корпус. Расследованием причин заболевания занимается Роспотребнадзор».

Как сообщала "Комсомольская правда", детям стало плохо в поезде. И часть заболевших сняли в Горячем Ключе с подозрением на кишечную инфекцию. Дети ехали в поселок Лермонтово Краснодарского края в ДОЛ "Морская волна". На станции Горячий Ключ были госпитализированы 6 детей. По прибытию в лагерь госпитализированы еще 11 детей.