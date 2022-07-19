Вологжанка продает часы "Полет" от Людмилы Путиной

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Вологжанка продает часы, подаренные Людмилой Путиной. Жительница Вашкинского района предлагает их через сайт бесплатных объявлений. Об этом сообщил сайт Город Во.

Как оказалось, дамские часы «Полет», позолоченные, на кожаном ремешке, в футляре, в отличном состоянии - они не были в употреблении, подарок от Центра развития русского языка, оценены продавцом в 600 тысяч рублей. Женщина-продавец, ее зовут Любовь, сообщает, что часы ей были подарены Людмилой Путиной.

"Редкие коллекционные часы от Центра развития русского языка с автографом Людмилы Путиной. Производитель Полет, механизм Рондо. Не были в употреблении. Подарены мне Людмилой Александровной за заслуги в развитии русского языка в 2010 году. Серия ограничена и по понятным причинам больше не выпускается", — говорится на сайте.

Фото: сайт Авито.