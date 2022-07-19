Иномарка сбила девушку-байкера около вологодского кремля

Иномарка начала поворот направо.

Как накануне сообщала "Комсомолка", в центре Вологды в ДТП попала девушка-байкер. Baza.net опубликовала видеозапись произошедшего.

ГИБДД Вологды сообщила официальную информацию. ДТП произошло 18 июля в 21:13 около Кремлевской площади. По проспекту Победы 50-летний водитель двигался на автомобиле "Опель Астра". При повороте налево на улицу Батюшкова он не предоставил преимущество двигавшейся навстречу прямо 30-летней мотоциклистке на "Хонде Стид", произошло столкновение. В итоге девушка получила травмы, она была доставлена в больницу.