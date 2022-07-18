Облохотдепартамент Вологодчины обжалует решение суда об удушении беременной лосихи

Кадр из злополучного видео

Облохотдепартамент Вологодской области 18 июля опубликовал на официальной странице в соцсети новость о том, что специалисты планируют обжаловать резонансное решение Череповецкого районного суда.

Напомним, 15 июля был вынесен оправдательный приговор трем фигурантам уголовного дела об удушении беременной лосихи. По мнению следствия, двое жителей Тверской области и один Ярославской гнали лосиху по глубокому снегу на снегоходах, после чего задушили обессиленное животное руками. Достоянием общественности стало видео казни, которую снимала на видео их знакомая, а потом выложила в "сторис" на потеху друзьям.

Трем мужчинам предъявили обвинение в "Жестоком обращении с животными" и "Незаконной охоте". Прокуратура требовала назначить двум подсудимым по 4 года условно, а третьему 4,5 условно. Вологжане глубоко возмутились оправдательному приговору. Ждем обжалования и следим за ходом этой истории.

Депутат ЗСО, куратор проекта "Защита животного мира", Любовь Царева: «Как вообще Череповецкий районный суд мог вынести такое решение? У меня до сих пор не укладывается в голове то, что трех браконьеров просто-напросто оправдали! Съемка зверства была выложена в сети интернет… У мужчин не было ни разрешения на добычу дикого животного, ни путевки в закрепленные охотничьи угодья. Мужчины были взяты под арест… Всем обвиняемым грозило до пяти лет лишения свободы. Однако Череповецкий районный суд встал на сторону обвиняемых и вынес оправдательный приговор с формулировкой: «за недоказанностью события преступления». Уверена, что представители правоохранительных органов просто-напросто отнеслись к расследованию дела халатно! Как можно было не доказать такое тяжкое преступление?»

Возмущенная депутат направила обращение президенту.

Читайте подробности этого некрасивого дела в статье Комсомольской правды.