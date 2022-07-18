В Молочном заасфальтировали улицу Мира

Согласитесь, такие тротуары - это удобно. Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

Жители Молочного довольны: оживленная улица преобразилась. "Магистраль" отремонтировала улицу Мира. На проведение работ было выделено 31 млн рублей. И вот - от дома №2 до дома №9 установлены бортовые камни, уложен новый асфальт на проезжей части, оборудованы просторные тротуары. Остались мелочи: разметка, дорожные знаки, газон, формирование обочин. По контракту время еще есть: срок завершения работ намечен на октябрь, но дорожники намерены окончить ремонт в течение трех недель.

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

«Эту дорогу мы ремонтировали на основании обращений жителей Молочного, включили ее в «Народную программу» «Единой России», получили одобрение Губернатора и финансирование в рамках проекта БКД", - прокомментировал Глава Вологды Юрий Сапожников. Оценил он и качество дорожного полотна, и ширину тротуаров - теперь "они нормативной ширины, по ним комфортно ходить».

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

Как признаются местные жители, чтобы здесь была хорошая дорога и просторные тротуары - очень важно. Именно здесь проходит маршрут рейсового автобуса, который идет в том числе до Областного дома ветеранов. Именно в окрестностях улицы расположено большинство многоэтажек.

"Хорошая дорога здесь очень нужна и мы ее ждали. Вместе с активистами договорились с властями и подрядчиком о переносе пешеходного перехода ближе к углу Мира и Ленина – по СНИПам и как удобно жителям", - говорит председатель ТОС «Молочное» Вячеслав Семенков.

Как сообщает пресс-служба городской Думы, всего в этом году по нацпроекту БКД в Вологде отремонтируют 10 участков дорог. Согласно контрактам работы должны быть завершены до середины ноября 2022 года. На эти цели выделено 480 млн рублей из бюджетов всех уровней.

«На Новгородской и Костромской уложен нижний слой асфальта, на Ярославской идет обустройство основания под тротуары, выполнено асфальтирование на Старо-Кирилловском шоссе», - сообщил начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды Алексей Шумилов.