Государственная Дума рождает монстра?

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Летом народные избранники не сидят без дела. Законодательная работа в Госдуме кипит. Но, похоже, некоторые летние новации могут весьма сильно сказаться на рекламном рынке страны.

В минувшую пятницу депутаты в первом чтении одобрили проект закона, который взбудоражил рекламщиков: речь идет о создании единого оператора для цифровой наружной рекламы. Делается это во имя национальной безопасности и борьбы с фейками. В функции единого оператора должны войти контроль рекламных табло на улицах регионов и классифайдеров.

Региональные операторы, просчитав свои перспективы, уже обратились с письмом к Володину. Однако аргумент - безопасность страны, может положить на лопатки все доказательства предпринимателей.

Депутаты проголосовали за предложенный законопроект проект 266 голосами за, 95 - против, еще четыре человека воздержались. Почти на ура, а вот малому и среднему предпринимательству не до оваций. По мнению большинства, такой закон не нужен - российское законодательство содержит достаточные механизмы контроля за размещаемыми данными, а любой монополизм приводит к коррупции и к загниванию рынка.

Закон принимается в неряшливой и потому подозрительной спешке: депутат-единоросс внес законопроект на рассмотрение Госдумы накануне вечером, и на следующий день его уже рассматривают! Причем, без официального отзыва правительства. И мнение регионов никто не спросил.

Между тем рынок рекламы в стране оценивается в более, чем 70 миллиардов рублей.

Да и на коррупционную составляющую проект, похоже, не проверялся: по крайней мере, автор на этот вопрос не дал ответа. СМИ называет имя лоббиста проекта о едином операторе: зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов.

Основная идея — создание единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Этот оператор должен будет ставить и эксплуатировать конструкции и информационные ресурсы для размещения данных на них, а также, размещать объявления физлиц в Сети.

В пояснении к законопроекту сказано, что наружка на цифровых носителях, на транспорте и электронные доски объявлений — это самые уязвимые сектора в информационной среде. И данные на них, могут быть использованы против России и ее граждан, а также юридических лиц. Единый оператор же сможет всех защитить.

Региональные операторы смекнули, что им придется подчиняться некой крупной частной компании, использовать одну базу данных. Кроме того, монополист будет проверять социальную рекламу на соответствие законодательству. К слову, такой проверкой занимаются целые структуры в ФСБ, ФАС, правоохранители. Неужели нужен еще один "начальник"?

Рекламщики полагают, что огромные полномочия окажутся в руках некого частного монополиста и задаются вопросом: кто же станет этим оператором?

Если бы государство — то еще можно понять. Но, похоже, закон пишут под кого-то другого: депутаты-лоббисты сообщили, что сейчас нет возможности создавать рекламные госкорпорации.

В ходе обсуждения высказывались предположения, в чьих интересах может быть принят такой закон. Например, «Русс Аутдор» - компания, кстати, не подписалась под коллективным письмом региональных операторов спикеру Володину. А всего было набрано порядка 50 подписей - ведь речь идет о 80 процентах рекламных конструкций в стране.

Операторы считают, что если хакеры взломают единую систему, то это обойдется государству гораздо дороже. На экранах всей страны одномоментно появится незаконный контент, а взломщикам в руки попадет огромный объем данных физлиц и юрлиц.

И, конечно, принятие законопроекта повлечет экономические сдвиги в регионах. Так, сократятся поступления в региональные бюджеты за пользование землей, местные власти будут бессильны перед частной фирмой в вопросе формирования облика городов, обеспечения безопасности дорожного движения.

А вот цены монополиста по всей стране в самых ключевых локациях можно даже предсказать - они вырастут. Будут ликвидированы около 90% федеральных и локальных участников рынка наружной рекламы, без работы останутся десятки тысяч высококвалифицированных специалистов. Крах отрасли, причем закредитованность рекламных компаний на сегодняшний день составляет свыше 15 миллиардов рублей.

Аналогичную сумму потеряют и регионы, разыгрывающие торги на право размещения рекламных конструкций. Также регионы потеряют доходы от уплаты налога на прибыль, УСН и НДФЛ.

Представители Avito обеспокоены: «Непродуманные инициативы, подобные законопроекту о едином операторе досок объявлений, могут в одночасье привести к разрушению целой интернет-отрасли. Совершенно непонятно какова необходимость в таком поспешном и радикальном регулировании индустрии, когда перед ней стоят задачи сохранения рабочих мест, развития сервисов для населения и удержания IT-талантов. Конечно, это вызывает недоумение и разочарование у всех участников отрасли, которые помогали и помогают развивать экономику России».

Закон называют профилактическим, между тем примеров русофобии с помощью электронной рекламы участники рынка не смогли припомнить. Ни одного случая появления на экранах опасного контента не могут назвать и региональные операторы.

Интересно мнение представителя коммунистов Николая Арефьева: он заметил, что обсуждение просто позорно, оно не имеет никакого отношения к национальной безопасности. Он же назвал структуру, которая должна стать единым оператором, «монстром».

Справедливоросс Валерий Гартунг привел в пример систему Платон, благодаря которой «одна частная компания доит весь транспорт» Росфедерации. А теперь такое же хотят провернуть с рынком рекламы.

Свои аргументы высказал и спикер Володин. Он согласился, что проект нуждается в доработке, но подчеркнул, что пора уже на место поставить иностранные компании, которые зарабатывают на россиянах, а деньги отправляют в свои экономики, вредя России. Он привел примеры о замерзающей Европе и биолабораториях, а затем пообещал депутатам, что если не хотят усиления экономики России, то пусть будут голосовать поименно.

Генеральный директор компании «ДРИМ» Игорь Лернер уже просчитал последствия принятия подобного закона. По его мнению, они будут катастрофичны: будет уничтожена отрасль наружной рекламы, огромное количество представителей малого бизнеса будет разорено.

По словам Лернера, «Будут уничтожены все усилия региональных властей, которые за последние годы навели в своих городах порядок в схемах размещения рекламных конструкций, создали единую рекламную экосистему, демонтировали все лишние рекламные конструкции, провели торги, и вдруг окажется, что теперь можно опять устанавливать рекламные конструкции где угодно, без учёта существующих схем размещения. Будет нанесен непоправимый ущерб великолепной архитектуре наших городов за счёт появления новых конструкций на самых оживленных перекрестках и в центральных частях городов, в тех самых местах, откуда администрации только что демонтировали другие конструкции, которые с их точки зрения не вписывались в городскую среду».

Вопросов много. Например, куда смотрит антимонопольная служба? Чьи интересы представляет государство? В чьих интересах действуют депутаты? Почему законопроект не проходил через общественные слушанья? Но будут ли на них ответы, раз пошла такая спешка?