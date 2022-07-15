У 24-летней вологжанки родилась четвертая двойня

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Маленькая, худенькая роженица поступила из вологодской глубинки в Перинатальный центр при областной больнице. Ожидались двойняшки. И они появились на свет сами, без кесарева сечения: здоровенькие, доношенные два мальчика. Однако мама с детьми тут же оказалась в поле зрения журналистов: у женщины это были четвертые роды подряд, при которых рождались двойняшки! Молодая женщина – многодетная мать. А ей всего 24 года. Конечно, это уникальный случай.

Сейчас заведующий акушерским физиологическим отделением Михаил Юрьевич Силичев в отпуске, он уже отстранился от этой ситуации. Говорит, что та неделя была сложной - в его отделении на свет появились сразу три двойни!

- Три двойни? Это такое частое явление?

- Ну, это не показатель, если учесть, что к нам стекаются все сложные случаи, а многоплодная беременность как раз к ним относится. Но общее количество рождения двойняшек, тем более тройняшек на фоне общего числа родов довольно мало, хотя в последние годы заметен рост.

- Считается, что двойняшки получаются при ЭКО...

- Нет, это не тот случай.

Двойняшки - это, говорят, двойное счастье. Но врачам больше нравятся стандартные ситуации: чтобы одна мама вынашивала одного ребенка. Тогда нагрузка на организм матери будет меньше. Тем более, что средний возраст первородящих растет: девушки сначала получают образование, строят карьеру, обзаводятся машиной и квартирой, а за детьми отправляются, когда им уже за 30.

Но наша героиня совсем из другого теста. "Бог дает – буду рожать", - говорит она. Впрочем, наверно, дело не только в этом: современные контрацептивы для сельчан, да еще неработающих, весьма недешевое удовольствие.

Кстати, родители многодетной матери считают, что ее дети, ее семья – это ее радости и ее проблемы. И верят в дочь: сама со всем справится и разберется.

Пользуясь случаем, мы задали Михаилу Юрьевичу вопрос:

- Почему мамам рожать нужно ездить в областной центр?

Михаил Юрьевич ответил:

- Родильные отделения закрыты в нескольких, по-моему, в шести районах, еще 4 - закроются в ближайшем будущем. Роженицы едут в Вологду. У нас есть все возможности – закуплено современное оборудование, работают кадры высокой квалификации. В районах такого нет, потому что нет потока пациентов, и, соответственно, нет денег на содержание отделений на должном уровне.

Он высказал опасение, что если система финансирования останется прежней, то здравоохранение на местах и дальше будет скукоживаться...

В рождении двойняшек врач с огромным опытом не видит феномена:

- Если посмотреть историю – в XIX, начале XX веков у крестьян были огромные семьи и, большей частью, за счет двойняшек, тройняшек, четверняшек, пятерняшек и даже шести... Так, видимо, природа старается компенсировать достаточно высокую смертность – из-за голода, войн, болезней. Описан случай, когда женщина родила 36 детей. Считается, что есть генетическая предрасположенность - если в семье были близнецы или двойняшки, то это свойство может быть передано по материнской линии. Хотя это и не доказано.

- В наше время многодетными становятся также за счет двойняшек?

- Не обязательно. Есть женщины, которые рожают очень большое количество раз. В Вологде, например, одна из женщин, цыганка, рожала 19 раз. Конечно, она была под особым контролем, но все прошло благополучно.

А что касается нашей героини, мама с двумя малышами уже выписана. Она отправилась из Вологды домой с огромным эскортом. Уехала, как говорят очевидцы, всей семьей: вместе со всеми дочерьми и сыновьями. Дело в том, что тревогу забил грязовецкий педиатр: дома, когда мама отправилась в Вологду, остались малолетние. Старшим – по 5 лет, а младшим еще нет и года. А папа новорожденных, скажем так, не очень справился с обязанностью многодетного отца. Дедушки и бабушки тоже не вошли в положение. Поэтому дети, пока мама "ходила" за новыми малышами, все двойняшки были эвакуированы в Вологду, в областную детскую больницу.