В Вологде завершили расследование дела о похищении и извращенном убийстве бизнесмена

Мужчины показали, как издевались над коммерсантом Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, подозреваемых в похищении местного предпринимателя и в его убийстве. Прокурор утвердил обвинительное заключение, материальны дела отправились в суд для рассмотрения по существу. Информация поступила от пресс-службы СУ Следственного комитета Вологодской области.

8 июля 2021 года прохожие заметили в реке Тошне труп коммерсанта. На теле были видны побои. Следствие предполагает, что некий 51-летний мужчина вел дела с погибшим 44-летним руководителем строительных фирм. В какой-то момент ему разонравилось поведение вологжанина. И он придумал план.

Для обстряпывания своих грязных дел он привлек двух местных жителей 48 и 37 лет. Мужчины подъехали на авто к дому предпринимателя и, применив насилие, похитили его на выходе из магазина.

Похищенного привезли к деревне Еремеево под Вологдой. На берегу Тошни бизнесмена жестоко избили. Там на почве личных неприязненных отношений у коммерсанта возникла ссора с организатором похищения. Злодей загнал страдальца в воду и не выпускал его на берег. В результате измученный избитый мужчина утонул.

Правоохранителям удалось в кратчайшие сроки установить связь предпринимателя с преступной тройкой и задержать подозреваемых.