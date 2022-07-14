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Общество14 июля 2022 9:00

Председателя вологодского ЗСО наградили в Кремле

Андрей Луценко удостоился почетной грамоты «За вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий»
Евдокия САХАРОВА

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Вологжанин получил почетную грамоту из рук первого замруководителя Администрации Президента. Спикера Законодательного Собрания Вологодской области Андрея Луценко отметили за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий.

Награждение проходило в Екатерининском зале Кремля. Это не первая госнаграда в руках председателя ЗСО. Работу Андрея Луценко удостоили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, наградами и поощрениями Министерства промышленности, науки и технологии, почетной грамотой Совета Федерации, благодарностью Председателя Совета Федерации. Наш земляк является дважды лауреатом премии имени академика И.П. Бардина в области производства, науки и техники, лауреатом премии Правительства в области науки и техники.

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