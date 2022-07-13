Вологжанка родила восьмерых двойняшек в 24 года

В Вологодской области молодая женина родила четвертую двойню подряд. Малыши появились на свет в Вологде, в Перинатальном центре областной клинической больницы. А вот сама мама приехал сюда рожать из Грязовецкого района.

Сами врачи пребывают в изумлении. Заведующий акушерским физиологическим отделением Перинатального центра Михаил Силичев говорит: «Четвертые многоплодные роды подряд — за 30 лет своей работы я такого не встречал... Были две двойни подряд, но чтобы четыре и в таком молодом возрасте, молодой маме 24 года, — это экстраординарный случай..."

По его словам, сейчас женщины все чаще рожают в зрелом возрасте. Чаще всего — от 35 до 46 лет. При этом он как специалист считает, что лучший возраст для зачатия и родов — 20–25 лет.

Как сообщает пресс-служба областного правительства,ранее считалось, что дойняшки часто получаются благодаря ЭКО. Но это не тот случай. Да и роды у мамы-героини проходили естественным путем. При этом малыши родились доношенными и здоровыми. Сейчас дети и мама выписаны из лечебного учреждения и находятся дома.