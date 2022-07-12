Андрей Луценко на личном приеме разобрался в вопросе догазификации в деревне

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

К председателю Законодательного Собрания области Андрею Луценко на личный прием пришел житель деревни Погорелово Вологодского района Вячеслав Шевчук с просьбой помочь с подключением дома к газу. Вопрос стоит уже около двух лет. Вологжанин пожаловался, что его деревня признана объектом культурного наследия и потому необходима археологическая экспертиза. А она затягивается по непонятным для него причинам.

Вячеслав Шевчук: «Больше десяти лет я занимаюсь вопросом подключения частного дома к газу, сам и проект делал. Два года труба стоит за забором на расстоянии примерно десяти метров. Договор заключен с «Газпромом» в январе, в конце июня – срок подсоединения, но возникли проблемы с проведением археологической экспертизы. Вопрос всей жизни, можно сказать, стоит, помогите».

Напомним, на данный момент в России идет программа догазификации: газопровод подводится к участку бесплатно, а за внутренние коммуникации уже платит собственник.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Вологда» Оксана Толоконцева пояснила: «Действительно, населенный пункт Погорелово стоял в графике до 30 июня этого года, но разрешение нам не дал Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области, нужна экспертиза и исследования, нужны месяцев шесть еще. Соответствующие изменения в законодательстве вступили в силу в 2018 году».

Из 354 населенных пунктов, включенных в план догазификации в Вологодской области, по 190 населенным пунктам требуется проведение археологической работы: «Для начала нам нужна проектно-сметная документация в комитет. Специалисты-археологи посмотрят, проведут археологические работы, после чего выдадут открытый лист – разрешение Министерства культуры на технические работы по присоединению домов к газу».

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Андрей Луценко призвал к повышению скорости межструктурного взаимодействия.

«На данный момент необходимые документы уже подготовлены, и в срок до 15 июля будут переданы в Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области», - заверил Михаил Филин, заместитель начальника Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области. - После чего, специалисты-археологи приступят к проведению необходимой экспертизы».

Если на месте не обнаружат находки, представляемые историко-культурную ценность, то до конца августа газовики проведут окончательный этап работ. Андрей Луценко вопрос взял на личный контроль.