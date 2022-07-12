Юные вологжане побывали на сборах

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Проекты «Неделя в армии» и «Шаг вперед» прошли в Вологде. В них участвовали "трудные" подростки. Муниципальные этапы проводятся для юных вологжан, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В рамках проектов определены победители, которые будут принимать участие в областных этапах. Подробности сообщает пресс-служба Администрации Вологды.

Проект «Неделя в армии» проходит в Вологде уже больше 10 лет. В этом году сборы проходили в деревне Мальгино. В ВПЦ «Крепость» ребята обучались основам военного дела. Всего в сборах приняли участие 15 человек. Преимущественно это ребята, состоящие на учете в полиции.

"Ребята, к которым были вопросы по нарушению поведения, смогли получить новые знания и навыки. Подростки на несколько дней оказались в полевых условиях. Для них – уроки мужества, военная и огневая подготовка, историческая викторина. Специалисты показали мальчишкам на своем примере, что военная служба - это престижно и надежно",- — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

ВОО ВО «Боевое братство» подготовило для участников показательные выступления по управлению дронами и рукопашному бою. Ребята приняли участие в учениях «Ночная тревога».

Организаторами муниципального этапа выступили Комиссия по делам несовершеннолетних города Вологды, Молодежный центр «ГОР.СОМ 35», Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды.

С 2017 года подобный проект - «Шаг вперед», проводится и для девушек. Муниципальный этап его реализуется Комиссией по делам несовершеннолетних города Вологды совместно с Молодежным центром «ГОР.СОМ 35». В этом году он длился в течение двух дней, в нем приняло участие 13 девушек.

Девушки сыграли в игру «Угадай сказку», посетили музей «Мир забытых вещей», музей МЧС и встретились с представителями больницы. Кроме этого, участницы посетили тренировку в скейт-парке «Яма». Для них провели общую фитнес-тренировку, в которую были включены аэробика, силовые упражнения, элементы степа, пилатес и растяжка.

На торжественном закрытии и подведении итогов муниципальных этапов проектов «Неделя в армии» и «Шаг вперед» были отмечены победители и призеры проекта, вручены сертификаты за участие и памятные подарки.