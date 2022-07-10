В Вологодском районе собирают клубнику с 17 гектаров земли

Глава Вологодского района посетил племзавод "Майский" и полакомился клубникой прямо с грядки. "Клубника созрела – наша, вологодская! Жаль, аромат через фото нельзя передать", - делится впечатлениями от бескрайних клубничных полей Сергей Жестянников в соцсети.

Садовую землянику в этом году там высадили на 17 гектарах. Кстати, на поле у Паньково используется систему капельного полива - новая для Вологодчины технология. Урожайность выше, завязи лучше, а сама ягода вышла в этом году крупнее! Высадили не только классические, но и новые сорта – "Соловушка", "Царица", "Альфа".

В планах у племзавода собрать 60 тонн ягод. В работе большую помощь оказывают жители района и города - временные сборщики. Желающих помочь ждут на базе в деревне Дудинское не позднее 7 утра. Сбор идет до 12 часов, а 10% от собранного урожая можно унести домой. Маршрут бесплатного ежедневного автобуса к месту сбора: ул. Зосимовская 91 (остановка у магазина Электротовары в 6:15), ул. Галкинская (Золотой ключик на ул. Герцена), Старый рынок, ул. Кирова, ул. Ярославская, ул. Псковская, ул. Ильюшина (после самолета), д. Дудинское. Обратно в 13:00.

Племзавод также поставляет черную смородину, а в следующем году и малину. Ждём хорошего урожая!

Фотографии со страницы Сергея Жестянникова