Кондитерская фабрика «АтАг»: чудеса за проходной

Фото автора. Кто поверит, что это фабрика? Фото: Ольга Кузнецова

Накануне Всемирного дня шоколада журналисты отправились в Шексну, чтобы посмотреть как делают любимое многими лакомство.

«АтАг»: чудеса за проходной

В Шексну теперь едут не только журналисты, а и туристы, чтобы побывать на одной из самых необычных кондитерских фабрик. Еще несколько лет назад здесь был пустырь. Сейчас за проходной и крупное производство, и сказочная страна.

Продукция «АтАга» - это многообразие и креатив. Фото: Ольга Кузнецова

Сладкая империя

Продукция «АтАга», а это конфеты с самыми разнообразными начинками, в яркой, креативной упаковке, с немыслимыми названиями, наверно, не требует представления. Ее невозможно не заметить в фирменных магазинах и отделах, на стойках в супермаркетах, на многих торговых интернет-площадках. Лакомства реализуются в десятках стран, готовится «сладкая интервенция» в крупнейшую страну мира - Китай. Ежемесячно проходит обновление ассортимента, сейчас это более 300 наименований. Хиты продаж – лакомства с арахисом и миндалем, с изюмом: здесь выпускают конфеты только с натуральной начинкой. Это и взрывающиеся во рту шарики, и одна из новинок – мармелад, каждый может его оценить, он уже поступил в продажу. А упаковку надо видеть: это шляпы всех цветов и расцветок, золотые слитки, сундучки и раковины и, конечно же, скрипки – при открытии «футляра» звучит музыка.

Проблемы на производстве есть, но на них не зацикливаются, их решают. Нужны рабочие руки – и строится общежитие для приезжих. Вокруг растут цены, и здесь начинают производить свое – вплоть до электроэнергии, до гофрокартона. Здесь же превращают безликую пластическую массу в упаковку, которую сразу хочется взять в руки. В итоге – на предприятии работает около тысячи человек, предприятие многие годы входит в тройку крупнейших налогоплательщиков района.

Причем, во всем здесь желают дойти до совершенства. Четырехмесячное строительство цеха тут признают долгостроем, а вот упаковку в форме изящной скрипки доводили до выпуска почти два года. Пожалуй, специалисты могут оценить как это архисложно сделать так, «чтобы костюмчик сидел».

Сказочная страна появилась здесь за считанные годы. Фото: Ольга Кузнецова

А что же там?

Попав на предприятие, сложно поверить, что это производство. Арт-объекты, цветы, клумбы, фонтаны. И целая улица из всемирно известных зданий – Исаакиевский собор, Дворец съездов, гора Арарат. Здесь и путешествуют туристы, и изумляются. Для них появилось кафе, кинозал, многочисленные фотозоны. Впрочем, фотографировать здесь можно все.

Идею организовать экскурсии, показать детям как делается шоколад, подсказал побывавший на производстве губернатор Олег Кувшинников. Сначала приезжали исключительно дети. Но посмотреть на шекснинские чудеса захотели и взрослые. Сейчас разрабатываются программы для групп с различными интересами. А туристические фирмы уже стоят в очередь: их привлекает отличное местоположение, прекрасный проезд, четкая организация. Кстати, по четвергам сюда приезжают социальные группы, для них вход - бесплатный.

- Туризм на нашем предприятии сложно назвать бизнесом, – улыбается один из руководителей предприятия Оганес Атомян. И его можно понять: предприятие готовится к сезонному взрыву спроса на ее продукцию, запуску новых цехов, в том числе по производству печенья, одновременно реконструируется теплица для выращивания клубники и выстраиваются связи для закупа ягод у населения. Техника для их переработки уже установлена. А это значит, лакомства от «АтАг» будут еще вкуснее, еще разнообразнее.

Кроме того, любой шекснинец скажет, что «АтАг» - это еще и восстановление храмов, и помощь ветеранам, и поддержка спортсменов, многодетных семей, участие в мероприятиях самого разного масштаба. Такой уж образ жизни, такая философия у сладкого бизнеса вологодских предпринимателей – семьи Атомянов.